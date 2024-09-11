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Над Тульской областью сбили украинскую ракету

Mash: в небе над Тульской областью сбили десятиметровую ракету С-200у «Ангара»

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РИА Новости

В небе над Тульской областью сбили украинскую ракету С-200у. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать ракетой инфраструктуру газопровода Тула — Шостка — Киев на фоне процесса по продлению договора о транзите топлива в ЕС.

Источники канала утверждают, что переделанная украинцами советская 10-метровая ракета «Ангара» упала недалеко от газовой магистрали. Предварительно, разрушений инфраструктуры и пострадавших в результате происшествия нет.

В этот же день беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины попытались атаковать объекты в Мурманской области, два беспилотника были сбиты в районе поселка Высокий. По предварительным данным, украинские военные пытались атаковать аэродром «Оленья» на севере региона с помощью беспилотников самолетного типа А-22 «Летучая лисица».

Накануне дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата в небе над Белгородской областью.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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