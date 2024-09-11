Беспилотник мог атаковать Мурманскую область со стороны Норвегии

Один из украинских беспилотников, атаковавших Мурманскую область, летел со стороны Норвегии. Об этом утверждает Telegram-канала SHOT.

Его заметили около 11:00 мск. Предварительно, пишет канал, дрон летел в сторону аэродрома Оленья.

По данным SHOT, системы ПВО работали за 2,5 часа до этого по двум БПЛА, которые летели со стороны Архангельской области.

11 сентября Telegram-канал Mash заявил, что беспилотники ВСУ атаковали объекты в Мурманской области. По его данным, два дрона были сбиты в районе поселка Высокий.

На фоне этого в аэропортах Мурманска и Апатиты вводились ограничения на прием и отправку рейсов.

Губернатор Андрей Чибис, комментируя атаку, призвал жителей с пониманием отнестись к введенным ограничениям.

Ранее над двумя приграничными регионами России уничтожили три беспилотника.