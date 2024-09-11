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В Китае назвали цель совместных учений с Россией

МИД КНР: Китай и РФ проводят учения для реагирования на угрозы безопасности

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РИА «Новости»

Москва и Пекин проводят совместные учения и тренировки для совместного реагирования на угрозы в области безопасности. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает ТАСС.

«Китай и Россия проводят совместные учения и тренировки, которые нацелены на <...> усиление (потенциала. — Прим. ред.) армий двух стран, чтобы сообща реагировать на угрозы в области безопасности», — прокомментировала дипломат учения «Север. Взаимодействие — 2024».

По ее словам, это позволяет углубить стратегическое сотрудничество армий КНР и РФ.

Учения «Север. Взаимодействие — 2024» стартовали в морской акватории и воздушном пространстве Японского и Охотского морей. Кроме того, с 10 по 16 сентября проходят учения ВМФ «Океан-2024».

Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Россия и Китай стали союзниками «во всех смыслах этого слова». Также российский лидер заявлял, что РФ и КНР стремятся построить более справедливый мир.

Премьер-министр России Михаил Мишустин указывал на то, что РФ и КНР необходимо сфокусировать усилия на защите своих интересов в условиях давления со стороны западных стран.

Ранее официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США собираются наблюдать за совместными военными учениями России и Китая.

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