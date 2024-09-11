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Командир «Ахмата» рассказал об «очень больших» потерях ВСУ в Курской области

Алаудинов: ВСУ несут очень большие потери в Курской области

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Павел Бедняков/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут «очень большие» потери в ходе военных действий в Курской области. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«На нашем направлении мы продолжаем удерживать и уничтожать противника. Противник несет очень большие потери и начинает уже понимать, что удержать эту территорию ему будет тяжеловато», — сказал Алаудинов.

8 сентября Алаудинов сообщил, что ВСУ сменили свою тактику на Курском направлении. По его словам, такое решение связано с «очень серьезным поражением», которое им нанесла российская армия.

27 августа отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис заявил, что украинское правительство рискует потерять часть своих территорий, если Вооруженные силы Украины не покинут территорию Курской области. Военный отметил, что российские военнослужащие смогли сдержать наступление украинских войск в регионе, что негативно скажется на будущем Киева.

Ранее была названа причина вторжения ВСУ в Курскую область.

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