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Американские журналисты сообщили о планах ВСУ принимать в свои ряды судимых за убийство

CNN: батальон ВСУ с осужденными захотел принять в свои ряды судимых убийц

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Телеканал CNN сообщил, что батальон Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Шквал», в котором состоят осужденные, собрался принять в свои ряды судимых за убийство.

В материале отмечается, что военнослужащие батальона обратились с просьбой разрешить осужденным убийцам присоединиться к их отряду. Они считают, что эти осужденные обладают навыками, которые нужны на поле боя, пишут авторы.

До этого экс-депутат Верховной рады Игорь Луценко рассказал газете inews, что некоторые украинские заключенные идут служить в ВСУ, только чтобы выйти из тюрьмы, и отказываются воевать, когда прибывают на передовую.

Военный аналитик Алексей Леонков отмечал, что украинские командиры используют заключенных для решения «сиюминутных задач» на фронте. Эксперт отметил, что это те потенциальные военные преступники, которых «позже будут судить». Обычные же граждане, по мнению аналитика, не воспринимают киевский режим как действующую власть по причине коррумпированности чиновников и массово уклоняются от призыва.

Ранее в США назвали пугающими темпы отступления ВСУ в ДНР.

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