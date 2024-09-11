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Над двумя приграничными регионами России уничтожили три беспилотника

МО РФ: силы ПВО сбили три беспилотника ВСУ над Курской и Белгородской областями

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Inna Varenytsia/REUTERS

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотника над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в период с 10:00 до 10:15 мск дежурные средства ПВО уничтожили два летательный аппарата самолетного типа над Курской областью и один — над Белгородской. Таким образом российские военные пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ.

До этого в Минобороны сообщили, что средства ПВО за ночь уничтожили четыре украинских дрона. В ведомстве пояснили, что два беспилотника самолетного типа сбили над территорией Орловской области и по одному – над Белгородской и Курской.

Накануне дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата в небе над Белгородской областью. По данным Министерства обороны РФ, дроны самолетного типа были сбиты в промежутке между 12.00 и 13.00 мск.

Ранее осколки ликвидированного БПЛА нашли в аэропорту.

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