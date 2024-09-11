Российские войска освободили около 10 населенных пунктов в Курской области. Об этом заявил ТАСС заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.

Обстановка для ВС РФ в Курской области, по его словам, хорошая, российские подразделения пошли в наступление.

«Вчера и к сегодняшнему дню в общей сложности на этом направлении были освобождены около 10 населенных пунктов Курской области», — сказал Алаудинов.

Накануне российские Telegram-каналы заявили, что ВС РФ начали «масштабное контрнаступление» в Курской области. По данным Mash, за полтора часа им удалось выбить подразделения ВСУ из Гордеевки, а за сутки — освободить «более 10 км» территории.

В частности, по информации канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», Тульская 106-я гвардейская воздушно-десантная дивизия на технике ворвалась в село Снагость и практически выбила ВСУ. Уцелевшие украинские военные «массово бежали» оттуда.

Минобороны РФ и спецназ «Ахмат», действующий в регионе, о контрнаступлении не сообщали.

Ранее в Раде признали сложную для ВСУ ситуацию в Курской области.