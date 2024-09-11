Алаудинов рассказал об отводе из-за потерь иностранных наемников из Курской области

Иностранных наемников, находящихся в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ), из-за больших потерь отвели из Курской области. Об этом РИА Новости сообщил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Апти Алаудинов.

По его словам, в первые дни боевых действий в Курской области противник понес очень большие потери. Такие же потери были и среди иностранных наемников ВСУ. Поэтому иностранцев сейчас больше не видно на линии фронта. Их убрали в тыл.

Алаудинов отметил, что в настоящее время на линии боевого соприкосновения воюют подразделения, состоящие из жителей Украины.

11 сентября Алаудинов заявил, что представители иностранных частных военных компаний (ЧВК) заводили бойцов Вооруженных сил Украины в Курскую область. По его словам, среди представителей зарубежных ЧВК были и военнослужащие стран НАТО.

Ранее Алаудинов заявил, что бои в Курской области могут стать решающими для украинского конфликта.