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Израильские самолеты атаковали военные объекты «Хезболлы» на юге Ливана

Израильская авиация нанесла удар по штабу и оружейному цеху «Хезболлы»

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Amir Cohen/Reuters

Израильская авиация нанесла удары по расположенным в южной части Ливана военным объектам шиитского движения «Хезболла». Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Бомбардировке подвергся оружейный цех, находящийся в районе населенного пункта Джуайя. Кроме того, удары были нанесены по командному центру «Хезболлы» и по военным сооружениям в Набаите, Мансури и Кфаркеле.

Израильская армия также обстреляла выходивших из военного сооружения в районе Хулы членов «террористической ячейки».

10 сентября «Хезболла» провела пять боевых операций против израильской армии. Шиитские бойцы нанесли артиллерийские удары и атаковали противника при помощи беспилотных летательных аппаратов.

8 сентября израильская система противовоздушной обороны сбила над северной частью страны «подозрительный воздушный объект», летевший со стороны Ливана.

Ранее в ООН призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь.

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