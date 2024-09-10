Прятавшиеся в подвале от ВСУ курские пенсионеры подарили российским военным автомобиль

Супруги-пенсионеры из села в Курской области подарили свой автомобиль спасшим их российским военным, чтобы можно было осуществлять вывоз раненых. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала местная жительница Надежда.

По словам женщины, она и ее муж отдали машину военным, чтобы те вывозили раненых. Это был автомобиль Lada (ВАЗ) 2113, уточнила она.

Как сообщается, супружеская пара больше двух недель пряталась в подвале своего дома в селе Русская Конопелька из-за нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион. Российские бойцы эвакуировали этих пенсионеров, когда появилась такая возможность.

9 сентября заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВСУ в Курской области скоро выдохнутся с такими большими ежедневными потерями техники и личного состава. По его словам, Вооруженные силы Украины бросили на Курское направление более 200 единиц танков, более 400 единиц бронированной техники, около 12 тысяч человек личного состава.

Ранее Алаудинов заявил, что бои в Курской области могут стать решающими для украинского конфликта.