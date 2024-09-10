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В МИД Ирана назвали ложью сообщения о передаче оружия России

МИД Ирана: сообщения о якобы передаче оружия РФ — это западная пропаганда

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Сообщения о якобы передаче иранского вооружения России и ряду других стран — это ложь, которая призвана скрыть незаконные поставки оружия Израилю со стороны Запада, заявил на своей странице в соцсети X официальный представитель МИД Ирана Нассер Канаани.

«Ложные и вводящие в заблуждение сообщения о передаче иранского оружия некоторым третьим странам являются пропагандой, которая нужна, чтобы скрыть незаконную поддержку Израиля со стороны Запада», — написал представитель министерства.

2 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Тегеран планирует в ближайшее время передать Москве свои баллистические ракеты. По данным авторов статьи, РФ якобы собирается использовать эти снаряды для ведения боевых действий на Украине.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков обратил внимание, что сведения подобного рода «не всегда соответствуют действительности».

При этом МИД Украины на фоне этих новостей вызвал временного поверенного в делах Ирана Шахрияра Амузегара.

Ранее стало известно, что западные страны планируют наказать Иран за якобы поставку ракет России.

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