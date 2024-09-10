В Курской области сбили авиационную бомбу ВСУ

В Курской области сбили авиационную бомбу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

«Управляемая авиационная бомба ВСУ сбита в приграничном районе Курской области. Благодарю наших бойцов ПВО!» — сообщил он.

В результате уничтожения бомбы никто не пострадал.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что экипажи Ка-52М нанесли удар ракетами по скоплениям живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

10 сентября в Минобороны уже сообщали об ударах по живой силе ВСУ в Курской области. Было нанесено поражение 22-й и 61-й механизированным, 80-й и 82-й десантно-штурмовым, 152-й егерской бригадам.

Вражеские войска располагались в районах населенных пунктов Борки, Внезапное, Ивашковский, Кубаткин, Куриловка, Любимовка, Малая Локня, Махновка, Мартыновка, Новая Сорочина, Новоивановка, Обуховка, Орловка, Снагость и Успеновка.

Ранее ВС России отразили шесть атак в Курской области.