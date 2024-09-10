Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин: Россия должна быть готова к нападениям со стороны океана

Путин: РФ следует подготовиться к отражению агрессии в океанской и морской зоне

Российской армии и флоту нужно быть готовыми отразить нападения на любых направлениях, включая морское и океанское, считает президент РФ Владимир Путин. Российского лидера цитирует РИА Новости.

«Россия должна быть готова к любому развитию обстановки, а наши вооруженные силы — ...отразить возможную военную агрессию на любых направлениях, в том числе в океанской и морской зоне», — заявил президент на открытии учений «Океан-2024».

Он отметил, что главную роль в обеспечении защиты морских границ России играет ее военно-морской флот (ВМФ).

С 10 по 16 сентября проходят учения ВМФ «Океан-2024». В них принимают участие более 400 боевых кораблей, подлодок и судов, а также более 90 тыс. военнослужащих. Маневры состоятся в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей.

Помимо кораблей, в учениях участвует воздушная военная техника, а также оперативные группы других силовых ведомств, включая МВД, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардии. Также будут привлечены воинские контингенты от государств – партнеров России.

Ранее в Белом доме заявили о намерении следить за учениями России и Китая.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами