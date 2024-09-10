Путин: Россия должна быть готова к нападениям со стороны океана

Российской армии и флоту нужно быть готовыми отразить нападения на любых направлениях, включая морское и океанское, считает президент РФ Владимир Путин. Российского лидера цитирует РИА Новости.

«Россия должна быть готова к любому развитию обстановки, а наши вооруженные силы — ...отразить возможную военную агрессию на любых направлениях, в том числе в океанской и морской зоне», — заявил президент на открытии учений «Океан-2024».

Он отметил, что главную роль в обеспечении защиты морских границ России играет ее военно-морской флот (ВМФ).

С 10 по 16 сентября проходят учения ВМФ «Океан-2024». В них принимают участие более 400 боевых кораблей, подлодок и судов, а также более 90 тыс. военнослужащих. Маневры состоятся в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей.

Помимо кораблей, в учениях участвует воздушная военная техника, а также оперативные группы других силовых ведомств, включая МВД, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардии. Также будут привлечены воинские контингенты от государств – партнеров России.

Ранее в Белом доме заявили о намерении следить за учениями России и Китая.