В Минобороны рассказали об отражении атак ВСУ в Курской области

Подразделения группировки войск «Север» отразили шесть атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, противники двигались в сторону населенных пунктов Апанасовка, Камышевка, Марьевка и Черкасская Конопелька. Также ВС РФ сорвали попытки ВСУ продвинуться в направлении населенных пунктов Борки, Краснооктябрьское и Кремяное.

В итоге ВСУ потеряли до 40 человек. Четыре военнослужащих попали в плен. Помимо живой силы, ВС РФ уничтожили танк, две боевые бронированные машины и автомобиль украинской армии.

До этого секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что украинские власти путем вторжения в Курскую область планировали отвлечь Вооруженные силы РФ от продвижения в Донбассе. По его словам, Киев хотел вынудить Россию пойти на переговоры на своих условиях.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее российский солдат рассказал, что ВСУ два дня атаковали своих же под Курском.