Минобороны России показало видео уничтожения установки M270 MLRS ударом «Искандера»

Минобороны России опубликовало в своем Telegram-канале видео, на котором показан удар комплекса «Искандер-М» по пусковой установке M270 MLRS Вооруженных сил Украины в районе села Малая Сейдеминуха Херсонской области.

«В результате удара «Искандер-М» уничтожена американская РСЗО М270 MLRS, вспомогательная техника и живая сила ВСУ в районе населенного пункта Малая Сейдеминуха в Херсонской области», — говорится в сообщении.

М270 MLRS — универсальная система американского производства, использующаяся в качестве реактивной системы залпового огня и установки для запуска тактических ракет. Пусковая установка смонтирована на гусеничной базе американской платформы Bradley.

Минобороны РФ регулярно отчитывается об уничтожении М270 MLRS в зоне проведения специальной военной операции. В частности, 5 сентября сообщалось, что «Искандер-М» уничтожил одну такую установку в Сумской области. А 23 августа МО рассказало, что РСЗО MLRS была уничтожена в Николаевской области.

Ранее сообщалось, что операторы FPV-дронов на Херсонском направлении учатся уничтожать танки Leopard.