Шойгу увидел «американский след» в срыве поставок в Россию вертолетоносцев «Мистраль»

Контракт на поставку России вертолетоносцев «Мистраль» сорвался из-за шантажа Франции со стороны США. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия 24».

«Все было готово на 90% — экипажи уже там, идет обкатка оборудования. Но [США] сказали: «нет, стоять, не давать, тут есть ваш банк, у которого проблемы на 14 млрд». <...> Мы вас накажем не на 14 млрд, а всего на 9. И все всё исполняют», — сказал Шойгу.

В 2011 году Россия заключила с Францией контракт стоимостью 1,2 миллиарда евро на строительство двух вертолетоносцев типа «Мистраль». В 2015 году из-за ситуации на Украине Франция разорвала соглашение, в связи с чем в Россию так и не были поставлены два практически готовых универсальных десантных корабля — «Владивосток» и «Севастополь». В том же году Франция продала авианосцы Египту за €950 млн, а России выплатила €409 млн в качестве компенсации.

10 сентября Шойгу заявил, что Запад забрал бы российские активы, если бы чувствовал свою безнаказанность, однако он понимает, что «ответ будет не просто адекватным, а болезненным». Комментируя арест активов, экс-глава Минобороны РФ отметил, что западные страны ведут себя как «банальное ворье».

Ранее Шойгу назвал условие возобновления переговоров с Украиной.