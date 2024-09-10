Армия России нанесла удар по украинским военным аэродромам

Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар по инфраструктуре украинских военных аэродромов и цехам производства дронов. Об этом сообщается в пресс-службе Минобороны России.

Помимо этого, российские войска уничтожили пусковую установку американской РСЗО M270 MLRS.

Всего за минувшие сутки было поражено 134 района скопления живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), отметили в министерстве обороны.

Атака наносилась с помощью авиации, беспилотных летательных аппаратов и ракет.

7 сентября Минобороны РФ заявило, что за минувшие сутки военнослужащие страны ликвидировали несколько цехов по производству реактивных дронов «Паляница» и компонентов для ракет «Гром-2» на территории Украины. Кроме того, войска ВС РФ поразили инфраструктуру одного из аэродромов украинских войск и узел спутниковой телекоммуникационной связи.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в ночь на 6 сентября армия России нанесла удар по контейнерному терминалу, складам в пригороде Львова, куда свозят технику, боеприпасы из Польши для ВСУ.

Ранее расчет «Ланцета» уничтожил гаубицу американского производства в Харьковской области.