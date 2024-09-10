Стало известно, в каком составе пройдут учения «Океан-2024»

В стратегических командно-штабных учениях (СКШУ) «Океан-2024» примут участие более 400 боевых кораблей, подлодок и судов, а также более 90 тыс. военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«В маневрах, которые пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей будет задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота», — говорится в сообщении министерства.

В военном ведомстве добавили, что в учениях задействуют свыше 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и ВКС, а также порядка 7 тыс. единиц военной техники и более 90 тыс. личного состава.

В министерстве отметили, что к участию в маневрах привлекут оперативные группы других силовых ведомств, включая МВД, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардии. Также будут привлечены воинские контингенты от государств-партнеров России.

9 сентября министерство обороны Китайской Народной Республики сообщило, что страна примет участие в российских стратегических командно-штабных учениях «Океан-2024». В Минобороны Китая уточнили, что российская армия в сентябре отправит военнослужащих военно-морского флота и воздушно-космических сил для участия в проводимых Китаем учениях «Север. Взаимодействие-2024», которые будут проходить в морской акватории и воздушном пространстве Японского и Охотского морей.

Ранее в Белом доме заявили о намерении следить за учениями России и Китая.