Зеленский попросил НАТО нарастить поставки Украине систем ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский вновь попросил союзников нарастить поставки средств противовоздушной обороны (ПВО) и дальнобойных ракет. Свою претензию по поводу недостаточной военной помощи Киеву он озвучил на встрече стран – членов НАТО на базе Рамштайн в Германии, пишет РИА Новости.

«В мире достаточно систем ПВО, и я прошу вас быть более активными с нами в этой области», — сказал украинский лидер.

Он не назвал точное количество зенитно-ракетных комплексов, которые уже получила Украина, но отметил, что «число тех, которые еще не поставлены, значительное».

Министр обороны Германии Борис Писториус согласился с Зеленским и выразил свое разочарование по поводу сложившейся ситуации.

6 сентября Зеленский на встрече в формате «Рамштайн» призвал завершить боевые действия осенью. При этом он заявил об отсутствии консенсуса с западными партнерами по поводу снятия ограничений на удары по России. Украинский лидер вновь попросил у Запада разрешения бить по объектам на территории России — это, по мнению президента Украины, должно «мотивировать» Москву «искать мира». В России считают здравой идею о завершении конфликта до зимы, но уточнили, что для этого Украине необходимо выполнить условия, которые называл ранее Владимир Путин. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Украина надеется получить от Литвы €10 млн на ракеты-дроны.