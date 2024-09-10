Шойгу рассказал о скорости продвижения ВС РФ в Донбассе

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что за август и первую неделю сентября российская сторона взяла под контроль почти тысячу квадратных километров Донбасса.

По его словам, в среднем военнослужащие РФ проходят 28 квадратных километров в сутки.

«Суммарно, если говорить за восемь дней сентября и август месяц – почти тысяча квадратных километров освобождено», — сказал Шойгу, добавив, что темпы увеличиваются.

Он выразил благодарность военнослужащим, которые с полной самоотдачей ведут боевые действия.

Кроме этого, секретарь Совбеза заявил, что Украина организовала вторжение в Курскую область, чтобы отвлечь ВС РФ от наступления в Донбассе.

3 сентября издание Welt, ссылаясь на Институт изучения войны, писало, что ВС РФ успешно продвигаются на территории Донецкой народной республики, взяв за август под свой контроль 477 квадратных километров, несмотря на вторжение ВСУ в Курскую область. За август Россия освободила наибольшее число территорий с октября 2022 года, отмечается в статье.

Ранее Шойгу раскрыл судьбу России в случае вступления в Евросоюз.