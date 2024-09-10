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Страна ЕС разрешила Украине применять F-16 для атак на РФ

FAZ: Нидерланды разрешили Украине использовать F-16 для ударов по РФ

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Нидерланды разрешили Украине использовать их военную технику, включая истребители F-16, для ударов по территории РФ. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на министра обороны королевства Рубена Брекелманса.

Глава профильного ведомства подчеркнул, что Киев имеет право на самооборону.

«Украине разрешено использовать наше оружие на территории РФ для самообороны в соответствии с международным правом», — добавил он.

По словам Брекелманса, власти его страны с самого начала не вводили для Киева никаких ограничений по дальности ударов с применением западного оружия. В том числе это касается атак при помощи F-16, уточнил министр.

Однако глава профильного ведомства отказался разглашать, сколько именно истребителей было поставлено в зону конфликта. То же касается мест их дислокации.

«Мы не хотим делать Россию умнее, чем она есть сейчас», — пояснил он.

4 августа украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что его страна получила первую партию истребителей F-16. За помощь глава государства поблагодарил США, Нидерланды и Данию. В тот момент западные страны снабдили Киев 10 воздушными судами.

Ранее Зеленский пожаловался, что Украине мало имеющихся F-16.

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