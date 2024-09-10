Силы ПВО за ночь сбили в Подмосковье 14 беспилотников

Средства противовоздушной обороны за ночь сбили в Подмосковье 14 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.

«Всего этой ночью ПВО сбили 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна», — написал Воробьев (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

Больше всех пострадал город Раменское. В одном из домов в результате атаки оказались повреждены 54 квартиры. В другом доме удар пришелся на пять балконов, которые загорелись.

Губернатор сообщал, что власти региона возьмут на себя восстановление и ремонт квартир, а также выплатят компенсации за поврежденное имущество.

Утром 10 сентября Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту массированной атаки украинских БПЛА на российские регионы этой ночью.

Минобороны сообщало об уничтожении 144 украинских дронов над российскими регионами.

Ранее житель Раменского рассказал об атаке беспилотников.