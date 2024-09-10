В трех столичных аэропортах сняли ограничения

Ограничения на прием и отправку самолетов в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняли. Об этом сообщила Росавиация.

Утром сообщалось, что только аэропорт Домодедово временно не принимает и не отправляет самолеты. После этого временно ограничили работу аэропортов Внуково и Жуковский. Сначала в трех аэропортах задерживали рейсы, после чего вовсе временно закрыли для самолетов.

В ночь на 10 сентября в Домодедово, а также Подольском, Раменском и Люберецком округах были сбиты 12 беспилотников.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также рассказывал, что в результате прилетов в Раменском пострадали многоквартирные дома, а на Спортивном проезде произошли пожары в квартирах жилой многоэтажки. Позже спасатели оперативно ликвидировали возгорания. По предварительной информации МЧС, повреждены квартиры на 11-м и 12-м этажах здания.

Ранее губернатор Московской области рассказал о последствиях ночной атаки дронов в Раменском.