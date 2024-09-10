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Пентагон заключил крупный контракт на защиту от воздушных угроз

США заключили контракт на $5,4 млрд на защиту от воздушных угроз

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Shutterstock

Вашингтон заключил контракт на сумму $5,4 млрд для защиты от воздушных угроз на территории США и за ее пределами. Об этом, ссылаясь на министерство обороны США, сообщает РИА Новости.

По заявлению Пентагона, контракт предоставляет полные услуги по обеспечению поддержки от воздушных угроз противника. Работы в соответствии с контрактом планируются проводить как на американской территории, так и за ее пределами. В число компаний, которые будут обеспечивать заказ, входят в том числе Airborne Tactical Advantage из Вирджинии, Blue Air Training из Невады, Coastal Defense из Пенсильвании и Tactical Air Support из Северной Каролины.

Накануне сообщалось, что Государственный департамент США одобрил продажу Сингапуру авиационных ракет средней дальности AMRAAM и сопутствующего оборудования.

7 сентября сообщалось, что Госдеп США разрешил возможную продажу Нидерландам управляемых ракет класса «воздух-воздух» с инфракрасной головкой самонаведения AIM-9Х Sidewinder на $691 млн.

Ранее в США выразили опасения из-за истощения своих военных запасов.

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