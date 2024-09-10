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Белоусов поблагодарил военных за взятие двух населенных пунктов в ДНР

МО: Белоусов поздравил военных со взятием Новогродовки и Мемрика в ДНР

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы подразделениям Вооруженных сил РФ, участвующим в специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Глава ведомства высоко оценил действия командования и личного состава 30-й отдельной мотострелковой бригады, которая взяла под контроль населенный пункт Новогродовка в ДНР.

«Бригада успешно выполняет боевые задачи в составе группировки войск «Центр», уничтожая противника на Красноармейском направлении. Благодаря профессионализму и решительности соединения противник несет потери и отступает на запад. Военнослужащие бригады мужественно выполняют свой долг, приближая победу», — говорится в сообщении Минобороны.

Кроме того, Белоусов поздравил с освобождением Новогродовки командование и личный состав 1435-го мотострелкового полка.

«Эта победа войдет в историю полка и станет символом отваги и стойкости», — отметил министр обороны в своем поздравлении.

5 сентября Белоусов направил поздравительные телеграммы бригадам Вооруженных сил РФ за взятие четырех населенных пунктов в Донецкой народной республике.

Ранее глава Минобороны РФ поздравил танкистов с профессиональным праздником.

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