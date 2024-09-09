США одобрили продажу Сингапуру авиационных ракет AMRAAM

Государственный департамент США одобрил продажу Сингапуру авиационных ракет средней дальности AMRAAM и сопутствующего оборудования. Об этом сообщается на сайте Агентства по сотрудничеству в области безопасности, входящего в состав Пентагона и отвечающего за поставки военной техники и оружия за границу по межправительственным контрактам.

Согласно сообщению ведомства, оценочная сумма сделки составляет $133 млн. Ожидается, что Сингапур получит 54 ракеты AIM-120C-8 (AMRAAM) и оборудование к ним, включая запчасти и программное обеспечение.

В Пентагоне отметили, что предлагаемая продажа поддержит внешнюю политику и цели национальной безопасности США «путем повышения безопасности стратегического партнера, который является важной силой для политической стабильности и экономического прогресса в Азии».

7 сентября в Пентагоне сообщали, что Госдеп разрешил возможную продажу Нидерландам управляемых ракет класса «воздух – воздух» с инфракрасной головкой самонаведения AIM-9Х Sidewinder на $691 млн. По данным ведомства, правительство королевства намерено приобрести 246 ракет указанной разновидности, тактические блоки наведения, запчасти и иное техоборудование.

Ранее США вложили $5,3 млрд в расширение производства боеприпасов.