В Белом доме заявили о намерении следить за учениями России и Китая

Официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США будут следить за совместными военными учениями России и Китая. Трансляция брифинга велась на YouTube-канале агентства Reuters.

«Это давно запланированный процесс, и мы будем наблюдать за ним и контролировать», — сказал представитель Белого дома.

По его словам, в США не сильно опасаются учений и Вашингтон не намерен корректировать позиционирование своих военных сил или стратегию сдерживания.

9 сентября министерство обороны Китайской Народной Республики сообщило, что страна примет участие в российских стратегических командно-штабных учениях «Океан-2024». При этом в ведомстве не уточнили дат их проведения. В Минобороны Китая также уточнили, что российская армия в сентябре отправит военнослужащих военно-морского флота и воздушно-космических сил для участия в проводимых Китаем учениях «Север. Взаимодействие-2024», которые будут проходить в морской акватории и воздушном пространстве Японского и Охотского морей.

В конце августа военная делегация сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая посещала Москву для обсуждения вопросов военного сотрудничества.

15-17 июля в Южно-Китайском море прошли совместные российско-китайские военно-морские учения «Морское взаимодействие — 2024». В ходе маневров проводилась разведка и поиск кораблей и подводных лодок вероятного противника.

Ранее газета New York Times писала о беспокойстве США из-за военных учений России и Китая.