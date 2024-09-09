Над Брянской областью уничтожили три украинских БПЛА

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе над Брянской областью три украинских беспилотника самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он заявил, что пострадавших и разрушений нет.

Чиновник добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

Утром 9 сентября средства ПВО сбили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской и Курской областями.

Этим же утром украинские военные уже попытались ударить по объектам в Курской и Белгородской областей при помощи беспилотных летательных аппаратов. В каждом регионе сбили по одному дрону.

Минувшей ночью над этими двумя регионами системы противовоздушной обороны уничтожили еще два беспилотника.

В ночь на 1 сентября силы ПВО перехватили и уничтожили 158 дронов ВСУ над регионами России. Эта атака стала самой массовой за всю историю конфликта. Больше всего беспилотников — 46 — прилетело в Курскую область.

Ранее в России успешно испытали необычную систему ПВО.