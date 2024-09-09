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Экс-аналитик ЦРУ рассказал, как украинцев «швыряют на фронт»

В США заявили, что ВСУ не смогут восполнить нехватку солдат силовой мобилизацией

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Есть много свидетельств того, как украинцев принудительно отправляют на фронт, однако это не поможет Киеву восполнить потери в армии, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«В сети есть много различных видеороликов, на которых украинские вербовщики хватают людей. <...> Этим ребятам повезет, если им дадут хотя бы две недели на обучение, прежде чем их швырнут на фронт», — сказал эксперт.

Джонсон полагает, что поспешный набор новобранцев не поможет перекрыть дефицит солдат, поскольку случаи дезертирства, а также количество безвозвратных потерь среди военных продолжают расти.

5 сентября главком ВСУ Александр Сырский в интервью телеканалу CNN признал, что украинские солдаты отправляются на поле боя, не получив должной подготовки.

По его словам, новобранцы проходят один месяц базовой подготовки, а позже несколько недель занимаются специализированными тренировками. Он также отметил, что задержки с помощью от США серьезно повлияли на ситуацию на поле боя.

Ранее к массовой мобилизации на Украине призвал Борис Джонсон.

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