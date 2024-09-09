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Швеция выделила Украине новый пакет помощи

Швеция выделила Киеву пакет помощи на 440 миллионов долларов

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Global Look Press

Швеция выделила Украине новый пакет помощи на 4,6 млрд шведских крон ($440 млн). Об этом сообщила пресс-служба шведского правительства.

Новый пакет помощи включает пожертвования материальных средств, закупки для производственных нужд, «материальные единицы» и финансовые взносы.

Также Швеция направит Киеву танковые боеприпасы, переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Robot 70, шесть боевых катеров класса CB90 и два спусковых прицепа для лодок. Кроме того, Украине передадут камуфляжное оборудование для бронетранспортеров Pbv 302, поставленных ей ранее.

На этой неделе администрация США выделила Киеву новый пакет военной помощи на сумму $250 млн. В новый пакет вошли зенитные ракеты RIM-7, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм, ПЗРК Stinger, противотанковые ракетные комплексы Javelin и AT-4, боевые машины пехоты Bradley и другое вооружение.

Ранее Британия решила продлить подготовку военных Украины.

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