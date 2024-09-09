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Польские десантники повисли на ЛЭП во время приземления

RMF FM: польские десантники повредили крышу и повисли на ЛЭП во время падения

Польские десантники вместо пустыни приземлились на село, в результате получив различные травмы и повиснув на линии электропередач (ЛЭП). Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

«Двенадцать бойцов 2-го разведывательного полка из Хрубешова вместо Блендовской пустыни высадились на населенный пункт Хехло», — говорится в сообщении.

По данным радиостанции, причиной инцидента стали погодные условия. После того, как солдаты десантировались с борта самолета на парашютах, поднялся сильный ветер и десантников снесло порывами в сторону.

В результате военнослужащих отнесло на северо-запад на село Хехло. Радиостанция сообщает, что они падали на придомовые участки, один из них повредил крышу дома, другой повис на линии электропередач. Помощь солдатам оказывали местные жители.

До этого сообщалось, что два польских солдата были ранены при передаче оружия во время смены поста на границе с Белоруссией.

Ранее стало известно, что польские наемники атаковали Курскую область.

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