Российский беспилотник «Орион» атаковал украинский танк в Курской области и успешно поразил цель ракетой «Х-БПЛА». Кадры удара опубликовал Telegram-канал «Тройка».

«Оцените точность оператора и как ювелирно ракета легла в цель», — отметили авторы канала.

8 сентября Минобороны РФ опубликовало видео, на котором российский истребитель-бомбардировщик Су-34 атакует позиции украинских войск в одном из приграничных районов Курской области.

По данным ведомства, под удар попали скопления личного состава и техники ВСУ. Атаку произвели с помощью «умных» авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Разведка подтвердила уничтожение целей.

Всего за время боев в Курской области ВСУ лишились более 11 тыс. военных, почти 90 танков, 42 боевых машин пехоты, 74 бронетранспортеров, 84 артиллерийских орудий, а также сотен единиц других видов техники.

Ранее Кадыров показал видео с новыми пленными солдатами ВСУ.