На границе Румынии и Украины нашли дрон якобы российского производства

Румынские специалисты нашли рядом с городом Периправа уезда Тулча в Румынии фрагменты беспилотника, якобы российского производства. Об этом говорится на сайте минобороны Румынии.

«Группа сотрудников минобороны вместе со специалистами румынской разведки и МВД исследовали окрестности города Периправа уезда Тулча, где обнаружили фрагменты беспилотника российского происхождения», — сообщается на портале.

Детали дрона направили на экспертизу. Отмечается, что в ближайшее время специалисты проверят окрестности города Караорман, где также видели беспилотник.

Утром 8 сентября Румыния подняла истребители F-16 из-за залетевшего со стороны Украины дрона. Тогда сообщалось, что беспилотник вошел в воздушное пространство страны, а затем покинул его, после чего самолеты вернулись на базу.

Кроме того, в тот же день пророссийское подполье сообщало о работе румынских систем ПВО по дронам над Одесской областью.

Ранее стало известно, что в США нанимают военных летчиков для обучения ВСУ на авиабазе в Румынии.