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В России оценили информацию о подготовке 500 тысяч бойцов ВСУ для атаки весной

Климов выразил сомнение в возможности ВСУ подготовить 500 тысяч бойцов для атаки

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов выразил сомнения в возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ) подготовить 500 тысяч бойцов для атаки на РФ весной. Своим мнением он поделился беседе с «Лентой.ру».

«Я не очень уверен про весну, но в принципе, на территории, подконтрольной президенту Украины Владимиру Зеленскому, сейчас находится приблизительно 15 миллионов мужчин», — заявил он.

Климов отметил, что из этих 15 миллионов возможно набрать 500 тысяч солдат, но реализация этой идеи вызывает сомнения, поскольку зампред комитета Совбеза не уверен, что в правительстве Украины «кто-то еще останется из этой шайки на этих позициях».

Также чиновник подчеркнул, что российский Генеральный штаб обязан серьезно относиться к любой информации, в том числе и к этой, а также быть готовым ответить на любой вызов. Климов заключил, что у России есть силы и средства на такого рода вызовы «ответить быстро и адекватно».

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что украинские власти готовят «армию вторжения» численностью до полумиллиона человек, которая весной 2025 года будет атаковать черноморский регион.

Ранее подполье сообщило об ударе по складу ВСУ под Харьковом.

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