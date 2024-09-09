Российские бойцы при помощи БПЛА уничтожили технику ВСУ в Курской области

Уничтожение украинской боевой бронированной машины «Козак» в Курской области попало на видео. Запись распространило министерство обороны РФ.

В ведомстве отметили, что удар по технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли бойцы группировки российских войск «Север». Зафиксировав движение «Козака» в приграничном районе Курской области, военнослужащие применили FPV-дрон и с его помощью ликвидировали машину.

На кадрах видно, как сначала к украинской технике приближается беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Далее он врезается в «Козак», после чего ролик обрывается.

«Цель была оперативно уничтожена <...>, что было подтверждено средствами объективного контроля», — говорится в заявлении.

9 сентября члены «Отряда Варвар» в составе спецназа «Ахмат» поразили место скопления живой силы ВСУ в Курской области. Украинские солдаты спрятались в одном из жилых домов на территории региона, но их заметили российские бойцы.

В результате они нанесли по зданию удар, предположительно, при помощи БПЛА. Также представители «Отряда Варвар» уничтожили еще несколько построек, одну из которых после попадания снаряда охватил огонь.

Ранее в Минобороны РФ спрогнозировали дальнейший ход боевых действий в Курской области.