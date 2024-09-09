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Обвиняемого по делу главного кадровика Минобороны России оставили под стражей

Суд продлил арест обвиняемому по делу главного кадровика Минобороны Мартиросяну

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Суды общей юрисдикции города Москвы

Московский городской суд продлил арест бизнесмену Льву Мартиросяну, который является фигурантом дела о взятке начальнику главного управления кадров министерства обороны России Юрию Кузнецову. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом, предприниматель будет находиться в СИЗО до 12 октября.

21 августа сообщалось, что адвокаты Льва Мартиросяна пожаловались на невозможность попасть к нему в СИЗО.

В мае главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело против Кузнецова. По данным ведомства, он в 2021–2023 годах, будучи начальником 8-го управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, получил взятку от представителей коммерческих структур за определенные действия в их пользу. Ему дали взятку в виде дома и участка. Ее генерал-лейтенанту передал предприниматель из Краснодара Лев Мартиросян.

Ранее Кузнецов не признал вину по делу об особо крупной взятке.

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