Глава Харьковской ВГА заявил, что российские войска теснят ВСУ

Российские войска начали активнее теснить подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Купянска. Об этом в беседе с ТАСС рассказал руководитель военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

«Более активно ситуация разворачивается на Сватовско-Купянском направлении. Там наши бойцы оттесняют противника все дальше, продвигаясь по левому берегу реки Оскол вглубь украинских позиций», — сообщил чиновник.

9 сентября российское военное ведомство распространило видео, на котором показано уничтожение командного пункта ВСУ в Харьковской области. Объект находился в районе населенного пункта Грушевка.

Как рассказали в Минобороны РФ, военнослужащие страны нанесли удар при помощи фугасной авиационной бомбы. Снаряд был оснащен универсальным модулем планирования.

В тот же день стало известно, что российские войска ликвидировали в регионе находившуюся в распоряжении ВСУ боевую машину пехоты (БМП) Bradley американского производства.

Ранее пророссийское подполье сообщило об ударе по складу ВСУ под Харьковом.