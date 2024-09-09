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Путин наделил министра обороны новыми полномочиями

Путин наделил главу МО полномочиями устанавливать порядок допуска к гостайне

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин предоставил главе Минобороны полномочия определять порядок допуска граждан к государственной тайне в структурах, подведомственных министерству. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Устанавливает в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Минобороны России, подведомственных Минобороны России органах и организациях порядок оформления, переоформления и прекращения допуска граждан к государственной тайне, а также их доступа к сведениям, составляющим государственную тайну, учитывающий специфику решаемых Минобороны России задач», — сказано в документе.

Это нововведение дополняет Положение о Минобороны Российской Федерации в части полномочий и задач министра.

До этого сообщалось, что власти РФ приняли решение ужесточить правила выезда за рубеж для госслужащих.

Ранее Путин подписал закон о выезде за границу имеющих доступ к гостайне.

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