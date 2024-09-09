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Системы ПВО сбили три беспилотника над двумя регионами РФ

МО РФ: средства ПВО уничтожили три дрона над Белгородской и Курской областями

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Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Системы противовоздушной обороны (ПВО) РФ днем 9 сентября сбили три крылатых беспилотника над Курской и Белгородской областями. Подробности сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, попытка атаковать российские объекты произошла в период с 12:40 до 14:10 мск. Отмечается, что два из трех дронов уничтожили над Белгородской областью, а третий сбили над Курской.

Ранее оборонное ведомство сообщало о ликвидации четырех беспилотников над этими двумя регионами в период с 10:40 до 12:20 мск.

Днем 8 сентября глава Белгородской области Вячеслав Гладков доложил об атаках на четыре населенных пункта в Белгородской области, при которых пострадали два автомобиля, два жилых дома и промышленное предприятие.

Кроме того, утром того же дня в белгородское село Никольское дважды прилетали беспилотники ВСУ. В первый раз при прямом попадании снаряда в дом были ранены два ребенка. Во второй раз в результате атаки загорелся ангар.

Ранее сообщалось об инциденте в Курской области, где местной жительнице пришлось прятаться от дронов ВСУ в реке.

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