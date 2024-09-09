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Минобороны сообщило об отражении украинских атак в Курской области

Минобороны России заявило об отражении трех атак ВСУ в Курской области

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Подразделения группировки войск ВС РФ «Север» отразили три атаки Вооруженных сил Украины в направлении населенных пунктов Михайловка, Черкасская Конопелька и 10-й Октябрь Курской области. Об этом сообщило министерство обороны РФ в своей сводке.

По данным ведомства, ВСУ при этих действиях потеряли до 25 военных, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

В Минобороны подчеркнули, что проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах украинских диверсионных групп продолжается.

Российские войска также нанесли удары по районам сосредоточения иностранных наемников в Сумской области и резервов нескольких бригад ВСУ в районах ряда населенных пунктов, добавили в министерстве.

Украинские войска вторглись в Курскую область 6 августа.

9 сентября силы противовоздушной обороны сбили в Курской области управляемую авиационную бомбу Вооруженных сил Украины, сообщал губернатор региона Алексей Смирнов.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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