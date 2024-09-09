Российские бойцы ликвидировали БМП Bradley в Харьковской области

Бойцы группировки российских войск «Север» вывели из строя боевую машину пехоты (БМП) Bradley, которую использовали Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Харьковской области. Видео с последствиями удара по украинской технике предоставило министерство обороны РФ.

На кадрах видно, что в момент атаки Bradley находилась в поле. При этом после попадания снаряда машину охватил огонь.

По информации ведомства, движение техники ВСУ по Харьковской области зафиксировали в ходе разведывательных мероприятий. Далее российские солдаты проанализировали полученные данные и приняли решение нанести по БМП удар.

«В результате прямого попадания FPV-дрона <...> Bradley <...> уничтожена», — подчеркнули в министерстве.

9 сентября российское военное ведомство распространило видео, на котором показано уничтожение командного пункта ВСУ в Харьковской области. Объект находился в районе населенного пункта Грушевка.

Как рассказали в Минобороны РФ, военнослужащие страны нанесли удар при помощи фугасной авиационной бомбы. Снаряд был оснащен универсальным модулем планирования.

Ранее российские бойцы уничтожили гаубицу американского производства в Харьковской области.