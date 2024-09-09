В Курской области спецназ «Ахмат» ударил по жилым домам с бойцами ВСУ

Члены «Отряда Варвар» в составе спецназа «Ахмат» поразили место скопления военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале данного отряда.

Публикация дополнена видеозаписью, на которой запечатлено, как несколько украинских солдат заходят в жилой дом на территории российского региона. После этого бойцы «Отряда Варвар» наносят по зданию удар, предположительно, при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Кроме того, на кадрах можно увидеть уничтожение и ряда иных построек. Одна из них после попадания снаряда загорелась.

«Враг будет разбит!» — говорится в комментарии к ролику.

9 сентября командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апты Алаудинов прокомментировал вторжение украинских войск в Курскую область. Он выразил уверенность, что «ударный кулак» группировки ВСУ на соответствующем направлении возглавили силы специальных операций (ССО).

Также, по его словам, в первые дни атаки на российский регион в составе украинских формирований было много иностранных наемников и мобилизованных граждан. Несмотря на это, ВСУ в Курской области понесли большие потери и были вынуждены отказаться от попыток продвинуться вглубь территории РФ.

Ранее российские военные остановили попытку прорыва ВСУ на двух участках в Курской области.