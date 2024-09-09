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Появились кадры применения ФАБ в Харьковской области

Минобороны показало видео уничтожения командного пункта ВСУ в Харьковской области

Министерство обороны РФ распространило видео, на котором показан процесс уничтожения командного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенного в районе населенного пункта Грушевка в Харьковской области.

В оборонном ведомстве уточнили, что командный пункт был обнаружен в результате скоординированных разведывательных мероприятий российской армии. После проведенного анализа военные приняли решение нанести по нему авиационный удар.

В операции задействовали авиационную бомбу ФАБ с универсальным модулем планирования. Время удара выбрали с учетом наибольшего скопления личного состава украинской армии.

«Итогом точного попадания ФАБ по командному пункту стало уничтожение до 80 украинских националистов и 8 единиц техники. Результативность авиаудара и большое число уничтоженных боевиков подтверждается кадрами объективного контроля, фиксирующими оперативное прибытие к месту поражения автомобилей эвакуации ВСУ», — говорится в сообщении.

До этого Минобороны опубликовало кадры атаки российского истребителя-бомбардировщика Су-34 на позиции украинских войск в одном из приграничных районов Курской области. По данным ведомства, под удар попали скопления личного состава и техники ВСУ.

Ранее армия России ударила «Искандером» по пусковой установке MLRS ВСУ.

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Операция на Украине
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