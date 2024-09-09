В польской армии появится инспекция по беспилотным системам

Польша с 2025 года внедрит в вооруженные силы инспекторат по беспилотным системам. Об этом сообщило польское издание Dzienik Gazeta Prawna.

Соответствующая инспекция призвана согласовать стратегию использования беспилотной авиации, а также унифицировать подготовку их операторов.

Она сосредоточит деятельность, которая сейчас разбросана по различным военным учреждениям, рассказал командующий управлением ПВО и противоракетной обороны главного командования ВС страны бригадный генерал Казимеж Дыньский.

В материале отмечается, что использование дронов-камикадзе на Украине демонстрирует, как беспилотные технологии могут привести «к разрушительным и непредсказуемым последствиям». Другие БПЛА, такие как Bayraktar TB2, могут уничтожать важные военные цели, в том числе танки и системы ПВО.

Создание инспекции по беспилотным системам призвано обеспечить, чтобы польская армия не отставала от мировых тенденций в области БПЛА, заключило издание.

Ранее в зоне военной операции выявили новые способы перехвата беспилотников.