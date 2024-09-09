Бойцы группировки российских войск «Запад» за минувшие сутки ликвидировали до 620 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своей зоне ответственности. Об этом сообщается в официальной сводке министерства обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что военнослужащим страны удалось улучшить тактическое положение и нанести поражение формированиям четырех бригад украинских войск. Ударам подверглись места скопления живой силы и техники ВСУ около населенных пунктов Григоровка в Донецкой народной республике (ДНР), Петропавловка в Харьковской области, Нововодяное в Луганской народной республике (ЛНР), а также в районе Серебрянского лесничества.

Кроме того, за данный промежуток времени солдаты Вооруженных сил РФ отразили две контратаки украинских подразделений. Речь идет о наступлениях бойцов 53-й механизированной бригады ВСУ.

«Потери противника составили до 620 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, бронетранспортер М113 производства США, шесть автомобилей», — добавили в министерстве.

Более того, в боях против группировки «Запад» украинские формирования лишились трех самоходных артиллерийских установок (САУ) и пяти гаубиц. Вместе с ними российские военнослужащие уничтожили три станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и шесть полевых складов с боеприпасами ВСУ.

Ранее российские солдаты взяли под свой контроль одно из сел в ДНР.