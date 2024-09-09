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В украинских Сумах раздался взрыв

«Общественное»: в Сумах на фоне воздушной тревоги раздался взрыв

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Ã‚Â�Mbtarget/Keystone Press Agency/Global Look Press

В городе Сумы на севере Украины произошел взрыв. Об этом сообщило издание «Общественное» в Telegram.

При этом корреспондент издания не уточнил, где именно случился взрыв. Также журналисты не сообщили, какие объекты инфраструктуры получили повреждения. В регионе действует воздушная тревога.

В этот же день несколько взрывов произошли в городе Херсоне, который находится под контролем украинских властей. Накануне на территории Днепропетровской области Украины зафиксировали несколько взрывов. Они произошли в городе Павлограде.

В тот же день заместитель украинского министра энергетики Николай Колесник рассказал журналистам, что руководство страны рассматривает возможность переноса местных энергетических сетей под землю. Таким образом власти хотят защитить линии электропередачи от повреждений в результате взрывов, пояснил представитель профильного ведомства.

Ранее в Киеве на территории автотранспортного предприятия произошел взрыв.

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