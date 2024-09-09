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Над приграничными регионами РФ уничтожили еще четыре украинских дрона

Минобороны РФ: над Курской и Белгородской областями сбили четыре беспилотника

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Станислав Красильников/РИА Новости

Над Курской и Белгородской областями за утро сбили четыре украинских беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, с 10:40 до 12:20 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотника над территорией Белгородской области и один — над Курской.

Этим же утром украинские военные уже попытались ударить по объектам в Курской и Белгородской областяей при помощи беспилотных летательных аппаратов. В каждом регионе сбили по одному дрону.

Ночью над регионами средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще два беспилотника.

Днем 8 сентября Гладков сообщил об атаках на четыре населенных пункта в Белгородской области, при которых пострадали два автомобиля, два жилых дома и промышленное предприятие.

Кроме того, утром 8 сентября в белгородское село Никольское дважды прилетели беспилотники ВСУ. В первый раз при прямом попадании снаряда в дом были ранены два ребенка. Во второй раз в результате атаки загорелся ангар.

Ранее ВСУ обвинили в использовании дронов для «охоты» на мирное население.

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