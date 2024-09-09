Польша пытается добиться лучших условий при поставке ей корейских танков K2

Вопреки ожиданиям польские власти не подписали исполнительное соглашение на поставки южнокорейских танков К2 «Черная пантера» во время выставки оборонной промышленности в Кельце. Об этом со ссылкой на замминистра обороны страны Павла Бейда сообщает РИА Новости.

Бейда пояснил, что польская сторона добивается включения в контракт частичной локализации производства танков на территории Польши и более выгодных, нежели сейчас, финансовых условий.

«Ничего нельзя делать наспех, мы следим за каждым злотым», — сказал он.

От имени польского министерства обороны переговоры по контракту ведет Агентство по вооружениям. Подрядчик — польско-корейский оружейный консорциум, созданный компаниями Polska Grupa Zbrojeniowa и Hyundai Rotem.

Предыдущее правительство Польши, контролируемое партией «Право и справедливость», подписало с южнокорейской стороной рамочное соглашение на поставку 980 единиц танков К2 «Черная пантера». Половина из них должна была полностью производиться в Южной Корее, для оставшейся части предполагалась частичная локализация производства в Польше.

«Рамочное соглашение «Права и справедливости» не предусматривало финансирования. Они просто оставили нас без финансирования», — заявил представитель оборонного ведомства.

24 августа стало известно, что за время проведения специальной военной операции (СВО) Польша поставила Украине более 1 тысячи единиц различной военной техники — танков, самолетов, бронетранспортеров (БТР) и самоходных артиллерийских установок (САУ). Об этом после завершения визита в Киев сообщил польский президент Анджей Дуда.

Ранее американский эксперт рассказал, к чему приведет закупка Польшей танков в Южной Корее.