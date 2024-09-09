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Польша пытается добиться лучших условий при поставке ей корейских танков K2

Польша недовольна условиями рамочного контракта на поставку ей танков K2

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Michal Dyjuk/AP

Вопреки ожиданиям польские власти не подписали исполнительное соглашение на поставки южнокорейских танков К2 «Черная пантера» во время выставки оборонной промышленности в Кельце. Об этом со ссылкой на замминистра обороны страны Павла Бейда сообщает РИА Новости.

Бейда пояснил, что польская сторона добивается включения в контракт частичной локализации производства танков на территории Польши и более выгодных, нежели сейчас, финансовых условий.

«Ничего нельзя делать наспех, мы следим за каждым злотым», — сказал он.

От имени польского министерства обороны переговоры по контракту ведет Агентство по вооружениям. Подрядчик — польско-корейский оружейный консорциум, созданный компаниями Polska Grupa Zbrojeniowa и Hyundai Rotem.

Предыдущее правительство Польши, контролируемое партией «Право и справедливость», подписало с южнокорейской стороной рамочное соглашение на поставку 980 единиц танков К2 «Черная пантера». Половина из них должна была полностью производиться в Южной Корее, для оставшейся части предполагалась частичная локализация производства в Польше.

«Рамочное соглашение «Права и справедливости» не предусматривало финансирования. Они просто оставили нас без финансирования», — заявил представитель оборонного ведомства.

24 августа стало известно, что за время проведения специальной военной операции (СВО) Польша поставила Украине более 1 тысячи единиц различной военной техники — танков, самолетов, бронетранспортеров (БТР) и самоходных артиллерийских установок (САУ). Об этом после завершения визита в Киев сообщил польский президент Анджей Дуда.

Ранее американский эксперт рассказал, к чему приведет закупка Польшей танков в Южной Корее.

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