Сырский рассказал, когда станут известны итоги расследования крушения F-16

Результаты расследования крушения первого истребителя F-16 на Украине будут известны в ближайшее время. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами республики (ВСУ) Александр Сырский в интервью CNN.

Расследование ведет специальная комиссия министерства обороны Украины. Пилот истребителя до падения успел сбить две ракеты и «атаковал, гоняясь за третьей крылатой ракетой, используя бортовое оружие», рассказал главком ВСУ.

«Я думаю, что результаты расследования будут известны всем в ближайшее время. И с одной стороны, мы не собираемся это скрывать, но с другой стороны, эффективность применения этих самолетов доказана результатами – уничтожением четырех крылатых ракет парой F-16, так что это, безусловно, усилит наши обороноспособность, прежде всего в борьбе с крылатыми ракетами противника», — сказал Сырский.

Комментировать сообщения о том, что F-16 мог быть сбит дружественным огнем, он отказался.

31 августа газета The New York Times со ссылкой на источник писала, что ВСУ сбили свой истребитель при попытке отразить российскую атаку.

По словам украинского нардепа Марьяны Безуглой, F-16 был поражен ракетой ЗРК Patriot «из-за дискоординации между подразделениями».

Ранее Украину предупредили о рисках использования F-16.