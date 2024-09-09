В двух регионах РФ пресекли атаки украинских дронов

Украинские солдаты попытались нанести удары по Курской и Белгородской областям при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

По информации ведомства, дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) заметили в приграничных регионах в период с 9:00 до 10:20 мск. Тогда же здесь сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).

«Один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, и один БПЛА уничтожен над территорией Курской области», — уточняется в заявлении.

Из публикации следует, что для атаки ВСУ использовали дроны самолетного типа.

Вечером 8 сентября три населенных пункта в Белгородской области подверглись ударам украинских беспилотников. Целями стали хутор Рябики, а также села Березовка и Новая Таволжанка.

Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате атак никто из местных жителей не пострадал. Тем не менее повреждения получили гараж, несколько автомобилей и частных жилых домов.

Ранее ВСУ обвинили в использовании дронов для «охоты» на мирное население.